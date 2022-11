Tchad : Saleh Kebzabo veut rompre avec la culture administrative non basée sur les résultats

"L’ambition de mon Gouvernement est de faire de notre pays un Etat démocratique, stable et fort. Cet État sera bâti sur l’architecture des orientations du DNIS. La promotion de la bonne gouvernance passera également par la sécurisation des recettes de l’Etat ainsi qu’une gestion performante des dépenses publiques. En effet, la mise en œuvre performante des politiques publiques et par ricochet l’efficacité de l’administration publique est tributaire d’une gestion prudente, orthodoxe et efficiente", a annoncé ce 3 novembre le premier ministre Saleh Kebzabo, dans sa présentation de la politique générale du gouvernement devant le Conseil national de transition.



Selon lui, ces réformes impliquent entre autres, une rupture avec notre culture administrative qui n’intègre pas la gestion axée sur les résultats.



"À partir d’aujourd’hui, tous ceux qui, de manière avérée se seraient rendus coupables des prévarications, de concussions et de toute autre déviance administrative et financière devront répondre de leurs actes devant la Justice", a prévenu Saleh Kebzabo.