Tchad : Samuel Eto’o et Naïr Abakar nommés ambassadeurs itinérants

C’est quoi un ambassadeur itinérant ?



Un ambassadeur itinérant est une personnalité accréditée pour représenter son pays et un peuple, et un chef d'État à l'international. Il se différencie de la fonction d’ambassadeur résident.



Au Tchad, quelques personnalités jouissent de ce titre, notamment d’anciens sportifs de haut niveau ou des personnes qui portent la voix du Tchad de manière positive à l’international. Ils sont nommés à la discrétion du Président de la République. L’on note par exemple : Amadou Ibrahim, Kaltouma Nadjinan et Hindou Oumarou Ibrahim.



Le protocole international prévoit que les ambassadeurs itinérants sont officiellement désignés et traités comme suit : Son Excellence, ou Monsieur l'ambassadeur / Madame l'ambassadrice.