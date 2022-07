Tchad : Sanabil al-Salam renforce les rangs de la société civile au Ouaddaï

L'association entend aider le gouvernement dans sa politique de paix et de sécurité, notamment en aidant la jeunesse face aux défis de l'emploi et l'auto-emploi, a déclaré Mahamat Abderahman Ahmat, délégué du 1er arrondissement d'Abéché.



Le coordonnateur du Conseil national de la jeunesse section du Ouaddaï, Daoud Mahamat Abakar, a exhorté les membres de l'association à faire un travail noble et remarquable.



Le président de l'association a précisé qu'un plan d'action sera élaboré pour que toute la jeunesse soit impliquée dans la chose commune.