Tchad - Santé : Mission conjointe pour évaluer la riposte au choléra dans le Ouaddaï

Une Préparation et une Riposte Coordonnée

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de préparation plus large. En effet, dans le cadre du Plan national de lutte contre le choléra, le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention, avec l'appui de l'OMS, avait déjà organisé un exercice de simulation grandeur nature à Abéché du 7 au 8 juillet 2025. Cette simulation visait à tester la capacité de riposte, à améliorer la coordination et à identifier les axes d'amélioration en cas d'épidémie.





Quatre provinces ont été identifiées comme étant à haut risque : l'Ennedi Est, le Ouaddaï, le Sila et le Wadi-Fira. La réponse actuelle s'appuie sur l'utilisation de tests rapides, l'installation d'une Unité de Traitement du Choléra et l'expertise de l'OMS.





Ces actions démontrent un engagement collectif fort pour protéger les populations, soulignant qu'une riposte efficace au choléra nécessite une action rapide, collective et bien coordonnée.