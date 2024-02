Tchad – Santé : Signature de plusieurs conventions bilatérales de partenariat entre Doha et Ndjamena

Dans le cadre des démarches entreprises par le ministère de la Santé Publique et de la Prévention, Qatar Charity a invité le ministre à Doha pour signer un accord visant à financer des projets visant à renforcer le système de santé au Tchad. Cet accord prévoit également la construction et l'équipement d'un centre national d'hémodialyse à N'Djamena ainsi que la formation du personnel médical.



La signature officielle s'est déroulée au siège même de Qatar Charity, en présence du ministre tchadien et du président exécutif Yousif Bien Ahmed Rachid Al-kawari. Le personnel diplomatique tchadien au Qatar était également présent lors cet événement significatif.



Par ailleurs, d'autres rencontres sont prévues avec des personnalités qataries et certains organismes bailleurs afin d'approfondir les discussions sur le renforcement du système de santé au Tchad. Notamment, une prochaine rencontre avec le ministre qatari chargé des affaires publiques est planifiée, toujours en présence du personnel diplomatique tchadien.



Ces rencontres stratégiques permettront d'aborder les questions clés concernant les besoins spécifiques du système sanitaire tchadien afin d'améliorer les soins médicaux dans tout le pays. Le Tchad est reconnaissant envers ces partenaires internationaux qui investissent dans sa santé publique pour améliorer les conditions sanitaires et offrir un meilleur accès aux soins pour tous ses citoyens.



Ces conventions bilatérales témoignent donc des efforts conjoints entre le Tchad et le Qatar pour renforcer leur coopération dans le domaine crucial qu'est celui de la santé. Elles ouvrent ainsi une nouvelle ère prometteuse pour l'amélioration continue des services médicaux au bénéfice des populations tchadiennes.