Tchad - Sarh, Moyen-Chari : Mahamat Nour Abakar Hyosco installe une nouvelle ère consulaire axée sur l'unité et le développement

Ce moment empreint d'émotion et de symboles a mis en avant la solidarité, l’unité et l’ambition collective de la communauté économique locale.





S'adressant à une assemblée nombreuse, le nouveau président de la chambre de commerce de la province du Moyen-Chari a prononcé un message d’apaisement et d’engagement. « Je m’engage à travailler avec tous les commerçants sans distinction aucune et à œuvrer pour le bien-être social au sein du milieu des affaires », a-t-il déclaré avec conviction.





La cérémonie a été honorée par la présence de délégations venues des provinces voisines du Mandoul et du Logone Occidental. Ces acteurs économiques ont tenu à féliciter personnellement le nouveau dirigeant, lui témoignant leur confiance et l'appelant à l’exemplarité, à l’écoute et à l’efficacité dans ses fonctions.





« Le Moyen-Chari a besoin d’un leadership fort, inclusif et orienté vers l’action. Nous comptons sur vous pour insuffler une dynamique nouvelle au secteur économique de notre province », ont-ils souligné.





Le message de Mahamat Nour Abakar Hyosco est clair : il s’engage à établir un climat de confiance, à favoriser un dialogue permanent avec les différentes professions et à promouvoir un développement économique équitable. Son ambition est de faire du Moyen-Chari une zone attractive pour l’investissement et résiliente face aux défis économiques actuels.





Ce signal fort adressé à la communauté économique témoigne de la volonté de la nouvelle équipe consulaire de collaborer étroitement avec tous les acteurs pour surmonter ensemble les obstacles majeurs qui entravent encore la croissance du secteur privé dans la province.