Tchad : Sarh a accueilli l’édition 2025 du Festival inter-établissements

La ville de Sarh a vibré au rythme de l’art, de la culture et de la beauté durant une semaine inoubliable, marquée par le Festival culturel et artistique inter-établissements, une initiative de l’Association Culturelle pour la Ville Verte.



Organisé le dimanche 06 avril 2025 au Centre des Jeunes Don Bosco, l’événement a réuni des centaines de jeunes venus de quinze établissements scolaires de la ville, prêts à en découdre dans une ambiance empreinte de convivialité, de créativité et d’excellence. Le festival s’est imposé comme un véritable carrefour d’expression artistique.



Théâtre engagé, danses traditionnelles vibrantes, concerts improvisés, expositions d’arts plastiques, récitals poétiques, débats oratoires et concours de « slam », ont rythmé les journées et électrisé les soirées. Chaque établissement a défendu ses couleurs avec passion, offrant des prestations riches en émotions et en originalité.



Au terme des différentes compétitions, c’est le lycée Ahmed Mangué n°2 qui a remporté la première place du classement général, salué pour la qualité artistique de ses performances et l’esprit d’équipe de ses élèves. Il est suivi par le Complexe Scolaire Saint Dominique Savio, qui a brillé dans les disciplines orales et scéniques, tandis que le lycée Ahmed Mangué n°1 a complété le trio gagnant, grâce à ses prestations chorégraphiques remarquées.



Le moment le plus attendu de la soirée de clôture fut sans conteste l’élection de Miss Harmonie 2025, un concours célébrant non seulement la beauté, mais aussi l’intelligence, l’aisance oratoire et l’engagement des candidates. Après une série d’épreuves (présentation, expression libre et passage en tenue traditionnelle), le jury a désigné la candidate du lycée Ahmed Mangué n°1 comme la grande gagnante de cette édition.



Élégante, éloquente et rayonnante, elle a su conquérir le public et le jury. La première dauphine a été attribuée à la représentante du lycée Ahmed Mangué n°2, tandis que la candidate du lycée technique commercial (LTC) a brillamment décroché le titre de deuxième dauphine. Au-delà de la compétition.



Ce festival a permis de révéler les richesses culturelles et humaines de la jeunesse de Sarh. Les échanges entre les élèves, la qualité des œuvres présentées et la ferveur du public, ont témoigné d’un profond attachement à la culture, à l’identité et à la cohésion sociale.



Acclamé par les autorités éducatives, les partenaires et les familles, ce rendez-vous annuel s’impose désormais comme un pilier de l’agenda culturel local. Il laisse entrevoir une jeunesse talentueuse, pleine d’idées et fière de ses racines. Rendez-vous est déjà pris pour une prochaine édition qui s’annonce encore plus vibrante.