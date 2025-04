Tchad - Sarh en Marche vers la Résilience : Engagés contre les Risques Climatiques

Cet atelier, fruit de deux années de préparation, a rassemblé des autorités locales, des membres de la société civile, et des experts techniques dans le but de définir une stratégie urbaine durable pour Sarh. M. Ngandéré a souligné qu'en 2019, la ville avait raté une opportunité de financement pour la réduction des risques de catastrophes en raison de l'absence d'un répondant institutionnel au sein de la commune. Grâce à l'engagement de Semingar Ngaryamgaye, Chef de service gestion des risques de catastrophes de la CEEAC, Sarh est désormais la première ville du Tchad intégrée au réseau mondial des villes résilientes. Cette intégration marque un tournant significatif dans les efforts de la ville pour devenir résiliente face aux défis climatiques. Vulgarisation de la Résilience Ngandéré Djimet a évoqué l'importance de vulgariser les notions de résilience et de réduction des risques de catastrophe, encore peu connues de la population. Il a insisté sur le fait qu'aucune ville n'est aujourd'hui épargnée par les effets du changement climatique, et il est crucial d'éduquer les citoyens à ces réalités. Plan d’Action Spécifique L'atelier a permis de sensibiliser largement les acteurs locaux sur les enjeux de la résilience. Sarh disposera désormais d'un Plan d’Action spécifique, qui servira de feuille de route pour intégrer ces enjeux dans les politiques locales. Défis et Perspectives Le député a déclaré que le véritable défi réside dans l’intégration effective de ces principes dans le Plan de Développement Communal, tout en tenant compte des aspects infrastructurels et de l’assainissement urbain. Selon lui, Sarh doit devenir un modèle pour le Tchad et la sous-région en matière d'adaptation aux changements climatiques et de mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable.