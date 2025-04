Tchad - Sarh se tourne vers l’avenir : une ville verte en marche vers une urbanisation résiliente

Organisé en partenariat avec le Bureau régional pour l’Afrique de l’UNDRR (Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophes), cet atelier, qui s’étendra jusqu’au 9 avril, rassemble autorités locales, société civile et experts techniques pour réfléchir ensemble à des solutions concrètes.



Le maire de Sarh, Mahamat Boka Ramadane, a exprimé sa fierté face à cette initiative, voyant en elle un pas décisif pour sa ville : « Nous sommes honorés de figurer parmi les villes africaines qui prennent leur avenir en main. Sarh avance avec détermination sur la voie de la résilience. »



De son côté, le député Ngandéré Djimé, vice-président de l’association Agir pour la ville que nous aimons, a souligné l’importance d’une mobilisation citoyenne : « Nous aspirons à une ville capable d’anticiper les risques, de protéger ses habitants et de promouvoir une véritable culture de la prévention. »



Pour Isabel Njihia, chargée de programme à l’UNDRR, cette initiative s’inscrit dans une dynamique continentale : « L’avenir de l’Afrique repose sur des villes solides, inclusives et bien préparées. Sarh envoie un message fort. »



Un des points saillants de l’atelier est la mise en place du premier Comité Multisectoriel de Réduction des Risques de Catastrophes au Tchad, comme l’a souligné le Délégué général Abderamane Ahmat Bargou. Ce dispositif stratégique a permis à Sarh d’intégrer le réseau mondial des villes résilientes, un cadre d’échanges et d’accompagnement technique reconnu à l’échelle internationale.



Mais cet atelier ne se limite pas aux discours. Il se veut un véritable laboratoire d’idées et d’actions concrètes : cartographie des zones à risques, intégration de la résilience dans l’urbanisme, mécanismes d’alerte précoce, participation citoyenne et innovations locales figurent parmi les sujets abordés.



La participation de Semingar Ngaryamngaye, expert tchadien en gestion des risques et natif de Sarh, illustre la volonté de valoriser les compétences locales pour bâtir un avenir plus sûr.



Sarh avance ainsi avec lucidité et ambition. Cette démarche exemplaire pourrait bien inspirer d’autres villes du pays à adopter une vision renouvelée du développement urbain, centrée sur la prévention, la durabilité et la résilience.