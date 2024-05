TCHAD Tchad : « Sauf force majeure, les examens seront organisés aux échéances prévues par le chronogramme arrêté », le Professeur Bianzeubé Tikri, DG ONECS

Par Alwihda Info - 18 Mai 2024



Dans une interview exclusive accordée à Alwihda Infos, le Directeur Général de l’ONECS, le Professeur Bianzeubé Tikri, est revenu sur les missions de cette structure, l’évolution d’enrôlement biométrique des candidats au Baccalauréat 2024. Il a terminé en adressant ses meilleurs vœux à tous les candidats au Baccalauréat 2024 tout en espérant que leurs efforts soient couronnés de succès et qu'ils contribuent positivement à la société.

Monsieur le Directeur Général, comment se porte l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) ? Pouvez-vous nous rappeler ses missions ?

L'ONECS se porte remarquablement bien et continue de remplir ses missions avec efficacité et rigueur aux services de ses usagers. Depuis sa création, l'ONECS s'est affirmé comme un acteur clé dans le système éducatif national, garantissant la qualité, la transparence et la crédibilité des processus d'évaluation et de certification des compétences académiques.

Ses principales missions incluent :

L’authentification des diplômes, après vérification de la validité à la source en collaboration avec les partenaires intérieur et extérieur, assurant ainsi la confiance des employeurs et des institutions académiques et professionnelles.

La traduction, si nécessaire, des diplômes en langue de travail, en veillant à ce qu’elle soit fidèle et précise par rapport à l’original.

L’établissement des équivalences des diplômes en comparant les qualifications académiques étrangères avec le système éducatif national. Cela implique une collaboration avec des experts du domaine concerné

Organisation des examens : Planifier, organiser et gérer les examens nationaux d'entrée dans les établissements d’enseignement supérieur, en garantissant des conditions optimales de déroulement et d'équité.

Gestion des concours : Mettre en place des procédures rigoureuses pour l'organisation des concours d'entrée dans les écoles d'enseignement supérieur, assurant la sélection des candidats les plus méritants.

Représenter le Ministère de tutelle aux différents examens et concours inter-ministériels et inter-étatiques.

En somme, l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) a démontré son efficacité et son excellence, à tel point que la plus haute Autorité de notre pays, à savoir son Excellence le Maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme, a tenu à se déplacer personnellement pour féliciter l'institution pour le travail accompli. Cette reconnaissance a eu lieu en 2018, sous la direction de mon prédécesseur, le professeur Mbaïlao.



Monsieur le Directeur Général, cette année, les cours ont été perturbés par de nombreuses grèves des syndicats et provocant ainsi les révisions des programmes de cours. Au regard de la situation, est-ce que l’ONECS tiendra le pari ?

Je comprends pleinement les préoccupations concernant les perturbations causées par les grèves syndicales cette année. Il est vrai et regrettables que la progression de l’exécution des programmes scolaires a subi des perturbations liées aux grèves qui ont impacté sur le chronogramme scolaire à tous les niveaux. Ceci a pour effet une perte de temps et de la qualité de l’exécution des programmes dans les établissements scolaires sur le plan national. Ce qui est déplorable. Toutefois, le calendrier des examens du baccalauréat a été arrêté et publiée de commun accord entre les Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique et celui de l’Enseignement Supérieur, et de la Recherche Scientifique. Les épreuves de la 1ere série sont prévues du 24 au 29 juin 2024. Notre priorité est d'assurer l'intégrité et l'équité des examens malgré ces défis. Lors de l’enrôlement biométrique des candidats sur toute l’étendue du territoire, nous avons profité pour sonder les responsables scolaires et élèves sur la progression des cours dans leur établissement. Il en ressort que 60 à 70% de cours, pour les moins avancés, ont été exécuté. Donc d’ici l’organisation des examens, ils pourront atteindre au moins 80% de volume prévu. Suite à ces appréciations, l'ONECS est déterminé à tenir le pari et à offrir des examens de qualité, tout en maintenant les normes professionnelles les plus élevées. Nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour garantir que les examens se déroulent de manière juste et transparente. Bien que les circonstances puissent être difficiles, nous sommes confiants dans notre capacité à tenir le pari et à assurer la réussite des examens pour tous les candidats, conformément au chronogramme fixé par les autorités susmentionnées.



Nous sommes en mois de mai et l’on s’approche inéluctablement vers la fin de l’année scolaire. Que peut-on dire des préparatifs de l’organisation des examens de fin d’année et particulièrement du Baccalauréat ?

En cette période de fin d'année scolaire, les préparatifs pour l'organisation des examens de fin d'année, notamment le Baccalauréat, sont à un stade avancé. L'ONECS déploie tous ses efforts pour garantir le bon déroulement de ces épreuves cruciales. Des équipes dédiées sont mobilisées pour la planification logistique, la conception des sujets conformes aux programmes officiels, et l'organisation des centres d'examen dans le respect des normes de sécurité. Des mesures spéciales sont prises pour assurer l'équité et la transparence du processus d'évaluation. En somme, sauf force majeure, les examens seront organisés aux échéances prévues par le chronogramme arrêté.



Comment se déroule l’enrôlement biométrique des candidats au Baccalauréat ? Quand est-ce qu’il est censé prendre fin ? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur le nombre estimatif des candidats enrôlés ?

L'enrôlement biométrique des candidats au Baccalauréat est un processus crucial pour garantir l'identification précise des candidats et prévenir toute fraude potentielle. Il a commencé le 17 février et a impliqué la collecte des empreintes digitales et l’image des candidats. Ce processus vise à créer une base de données fiable pour assurer l'intégrité des examens. Il devrait prendre fin le 20 mai 2024.

Concernant le nombre estimatif des candidats enrôlés, nous avons déjà enrôlé 98% des candidats, un peu plus de 93 000. Il ne nous reste que les candidats de Faya et de Bardaï. Nous fournirons des statistiques précises sur le nombre de candidats enrôlés une fois que le processus est terminé.



Monsieur le Directeur Général, lors des opérations d’enrôlement biométrique dans certains sites, vos services ont dû détecter des faux candidats. Quelle est l’ampleur de la situation à ce jour ?

À ce jour, les opérations d’enrôlement biométrique ont révélé une proportion limitée d'irrégularités parmi les candidats. Bien que chaque cas soit traité avec la plus grande rigueur, l'ampleur de cette situation demeure sous contrôle. La Direction des Examens et Concours a pris les mesures nécessaires pour garantir l'intégrité du processus d'inscription. Nous avons mis en place des procédures de vérification renforcées afin de détecter et corriger toute tentative de fraude ou d'usurpation d'identité. Ces cas concernent les élèves qui n’ont pas un parcours scolaires transparent attesté par des bulletins de notes ou justificatifs de niveaux requis. Aussi, il s’agit des candidatures fantaisistes des personnes qui sautent des classes ou des niveaux de progression dans le cursus scolaire. Ou par ailleurs, des personnes usant des faux bulletins ou bulletins falsifiés en complicité avec certains responsables des établissements scolaires. Il s’agit également des mineurs qui ne justifient pas vraiment de leurs niveaux scolaires et qui présentent candidater au bac. Mais également des personnes dont les pièces d’état civil sont contradictoires avec leurs dossiers scolaires.

Au stade actuel des enregistrements en cours, nous ne pouvons donc pas avoir des statistiques exhaustifs. Lorsque les enregistrements seront terminés dans toutes les provinces, nous pourrons alors déterminer avec exactitudes ces statistiques qui seront accessibles aux organes de presse et au public. Il ne serait pas adéquat de communiquer des données partielles. Notre priorité absolue demeure la transparence et l'équité dans toutes nos opérations.



Depuis vous êtes à la tête de l’ONECS, quelle appréciation faites-vous en ce qui concerne l’authentification des diplômes et l’organisation des examens et concours du supérieur par le truchement de vos différents services ?

En tant que Directeur Général de l’ONECS, je suis fier des progrès réalisés sous ma direction. L'authentification des diplômes est désormais plus efficace grâce à l'utilisation de technologies modernes, garantissant la fiabilité des documents délivrés. Notre équipe dédiée travaille avec rigueur pour assurer l'intégrité et la crédibilité des diplômes délivrés, garantissant ainsi la confiance des employeurs et des institutions académiques. Nous faisons en sorte que l’authentification des diplômes ne souffrent pas de retard préjudiciable aux usagers. Nous avons réduit considérablement le délai d’authentification des diplômes. D’au moins 2 semaines d’attente auparavant, nous donnons des délais d’au maximum 72 heures et une semaine ou plus pour les diplômes étrangers où les vérifications s’imposent avec la collaboration des partenaires extérieurs chez lesquels les diplômes sont délivrés. Pour ces cas, des retards peuvent être justifiés par la nécessité de tracer l’origine et conformité des diplômes. En dépit tout ce qui précèdent, quelques difficultés rencontrées en particulier pour les vérifications des diplômes délivrés à l’extérieur du pays dont la collaboration des institutions est parfois lente ou demande plus de temps. En ce qui concerne l'organisation des examens et concours du supérieur, nos services ont œuvré pour instaurer des processus transparents, assurant l'intégrité des évaluations. Nous avons également renforcé les mesures de sécurité pour prévenir toute fraude ou irrégularité. La correction des copies est nettement améliorée lorsque nous avons décidé d’enrôler les enseignants de classe de terminale pour ne faire appel qu’à eux pour la correction des copies d’examens. Cependant, je reste conscient des défis persistants, notamment en termes de délais et de ressources. Nous continuons donc à nous améliorer afin de répondre aux attentes des usagers, des institutions et de la société dans son ensemble.





Quelles sont les innovations techniques et technologiques apportées par l’ONECS à l’organisation du Baccalauréat, des concours ou de l’authentification des diplômes ?

L'ONECS a introduit plusieurs innovations techniques et technologiques pour moderniser et sécuriser ses processus. Parmi celles-ci figurent l'utilisation de systèmes de reconnaissance biométrique pour l'identification des candidats lors des examens et concours, l’enrôlement des enseignants de classes de terminales, la dématérialisation des épreuves pour éviter toute fuite, ainsi que le recours à des outils de surveillance pour garantir l'intégrité des épreuves. De plus, l'ONECS a développé des solutions informatiques avancées pour accélérer le calcul des moyennes, l’établissement des statistiques et la publication des résultats. Il est à relever par ailleurs la décentralisation des centres de retrait des attestations et relevé de notes des bacheliers aux niveaux des provinces et des établissements. Enfin, dans le domaine de l'authentification des diplômes, nous sommes dans le processus d’archivage numérique des données de l’ONECS pour réduire encore davantage le temps d’attente des usagers et assurer la traçabilité des diplômes, renforçant ainsi la fiabilité des certificats délivrés. Ces innovations témoignent de l'engagement de l'ONECS à moderniser ses pratiques et à garantir l’efficacité et la sécurité dans l'organisation des examens et concours ainsi que dans l'authentification des diplômes, dans un contexte en constante évolution.



Selon certains usagers, il y a une lourdeur dans le traitement des dossiers. Est- ce le cas ?

Bien au contraire, comparativement au passé, la question de lourdeur dans le traitement des dossiers est réduite. L’ONECS est bien conscient de la nécessité et de l’obligation de rapidité et d’efficacité dans le traitement des dossiers. Il met tout en œuvre pour satisfaire ses usagers. C’est même l’unes des essences de sa mission. Mais, il y a de période de pic où les services sont parfois sous pression. Toutefois, tout est fait en sorte qu’il n’y ait pas de retard regrettable. Nous nous efforçons constamment d'optimiser nos processus pour garantir un traitement efficace des dossiers. Depuis notre prise de service, nous avons considérablement réduit le délai d’authentification à 3 jours au maximum contre au moins deux semaines dans le passé. Cependant, il est crucial de reconnaître que chaque dossier requiert une analyse minutieuse afin d'assurer l'exactitude et l'intégrité des informations. Parfois, cela peut entraîner des délais plus longs, notamment pour certains diplômes privés ou étrangers dont les vérifications nécessaires sont à faire avec la collaboration des partenaires extérieurs chez lesquels certains diplômes sont délivrés. Les vérifications peuvent prendre plus de temps indépendamment de la volonté de l’ONECS car l’ONECS ne peut authentifier certains diplômes que lorsque ces partenaires répondent aux sollicitions de vérifications. Nous sommes toutefois engagés à améliorer continuellement nos performances. Notre objectif ultime demeure de fournir un service de qualité tout en respectant les délais raisonnablement possibles, et nous prenons les retours des usagers très au sérieux dans cette démarche d'amélioration continue.



Monsieur le Directeur Général, quel est le processus de l’authentification des diplômes à l’ONECS et combien de temps prend-t-il ?

L'authentification des diplômes à l’ONECS est un processus rigoureux visant à vérifier l'authenticité des documents académiques. Tout d'abord, le demandeur soumet les documents requis, notamment les diplômes originaux et ses relevés et d'autres pièces justificatives. Ensuite, nos services techniques procèdent à une analyse approfondie, vérifiant la validité des diplômes et la légitimité des institutions délivrant ces diplômes, incluant des comparaisons avec nos bases de données internes et externes et approuvent l’authenticité par leurs visas. Cette étape peut impliquer des consultations auprès des établissements d'enseignement concernés et l'utilisation de technologies de pointe pour détecter toute falsification. Le dossier vient ensuite à la Direction Générale pour dernière vérification et l’authentification afin d’être immédiatement mis à la disposition de l’usager. Le délai nécessaire pour ce processus dépend de divers facteurs, notamment le volume de demandes en cours, la provenance du diplôme et la complexité de la vérification. Il peut prendre entre 1 à 3 jours pour les diplômes publics nationaux, 2 à 5 jours pour les privés nationaux et 2 jours à 3 semaines ou plus pour les diplômes étrangers en fonction de la complexité des cas individuels. Nous accordons une grande importance à l'exactitude et à la diligence pour garantir la crédibilité des diplômes authentifiés. Notre objectif principal est de garantir l'intégrité et la fiabilité des diplômes authentifiés, tout en traitant les demandes de manière efficace et transparente.



Votre mot de fin !!!

L’ONECS est au service de la population usagère et fait tout ce qui est en son pouvoir pour donner le plus de satisfaction à tous ses usagers dans les délais les plus favorables. Toutefois, il faut reconnaitre que des efforts continus sont faits pour une constante amélioration du point de vue technique, technologique et en temps pour être davantage à la hauteur de besoins et défis du monde actuel en pleine mutation.

Il convient de rappeler qu'à notre prise de fonction, nous n'avons trouvé aucune trace des données numériques, ni certains documents essentiels à la continuité de la mission dévolue à l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS), ces éléments ayant été détruits ou emportés. Nous sommes donc contraints de repartir de zéro.

Je souhaite exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de notre institution. Notre engagement envers l'excellence dans l'organisation des examens et concours et la véracité des diplômes demeure inébranlable. Je tiens à saluer le dévouement de notre équipe et à remercier nos partenaires pour leur soutien continu. Ensemble, nous avons relevé de nombreux défis et nous avons atteint des sommets remarquables. Pour l'avenir, je suis confiant que nous continuerons à innover et à élever les normes pour offrir des processus d'examen équitables et transparents et en veillant à ce que les diplômes et les compétences soient reconnus à leur juste valeur. Enfin, je souhaite adresser mes meilleurs vœux à tous les candidats au bac 2024, que leurs efforts soient couronnés de succès et qu'ils contribuent positivement à la société. Merci.





