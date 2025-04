Tchad - Sécurisation urbaine à l’ère numérique : N’Djamena se prépare à l’installation de caméras de surveillance intelligentes

Cette équipe technique est spécialisée dans l’installation de caméras de vidéo protection de dernière génération. La rencontre, présidée par le Docteur Issakha Haroun Béchir, Secrétaire Général Adjoint du Ministère de la Sécurité Publique et de l’Immigration, avait pour objectif de présenter les orientations techniques du projet, de recueillir les observations des parties prenantes et d'harmoniser les priorités en matière de sécurité publique.





Selon les experts, la ville de N’Djamena sera subdivisée en sept zones de couverture, conformément à une cartographie sécuritaire préalablement élaborée. L’objectif est de déployer un réseau de caméras de surveillance interconnectées par fibre optique, dotées de capacités de géolocalisation en temps réel, afin de permettre une supervision rapide et précise des zones sensibles de la capitale.





Ces équipements de pointe, conçus avec des capteurs haute définition, offriront une vision nocturne infrarouge performante, une détection automatique des mouvements suspects et pourront être associés à des logiciels d’analyse comportementale sophistiqués pour prévenir les incidents ou alerter les autorités en cas d’anomalie détectée. Les accessoires nécessaires à l’installation, comprenant les mâts de support, les coffrets techniques de protection, les onduleurs de sécurité pour garantir le fonctionnement continu et les systèmes de stockage redondant des données, ont également été présentés lors de la réunion.





L’équipe technique a souligné que l’installation de ce réseau de surveillance se fera de manière progressive et ciblée, en tenant compte des besoins spécifiques exprimés par les autorités sécuritaires et des particularités de chaque localité de N’Djamena. Avant tout déploiement, une étude de faisabilité approfondie sera menée afin de garantir non seulement la pertinence des emplacements choisis pour les caméras, mais aussi l’adhésion et l'acceptation des populations concernées par ce dispositif de sécurité.





Cette initiative ambitieuse s’inscrit dans une dynamique de modernisation du système de surveillance urbaine de N’Djamena, avec l’objectif primordial de prévenir la criminalité, de fluidifier les interventions des forces de l’ordre et de renforcer la tranquillité publique pour tous les habitants. Elle marque une étape significative vers une sécurité dite "intelligente", où la technologie de pointe devient un levier stratégique essentiel au service de la paix sociale dans la capitale tchadienne.