Tchad : Sensibilisation à Sarh sur la protection de l'environnement et les textes légaux

Parmi ces textes figurent notamment l’Arrêté conjoint 022 de 2018, qui interdit le transport et la commercialisation du bois-énergie, et la Loi 023/PR/2024, portant sur la protection générale de l'environnement.





La cérémonie s'est déroulée en présence de personnalités importantes, dont le Délégué général du Gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Monsieur Abderamane Ahmat Bargou, ainsi que des autorités locales, des chefs traditionnels, et des leaders des associations de la société civile.





Cette campagne d'information et de sensibilisation s'inscrit directement dans le cadre du programme politique quinquennal du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui accorde une importance capitale à la préservation de l'environnement.





Dans son allocution, le Ministre Hassan Bakhit Djamous a souligné avec insistance l’importance cruciale de protéger l’environnement tchadien et de respecter scrupuleusement les lois et réglementations de la République en la matière. Il a lancé un appel vibrant aux habitants de Sarh, les exhortant à veiller collectivement à ce que leur ville conserve son appellation emblématique de « ville verte », symbole d'un engagement envers la durabilité environnementale. Cet appel a trouvé un écho favorable auprès des autorités locales et des participants, qui se sont engagés à intensifier les efforts de sensibilisation au sein de leurs communautés respectives.





À l'issue de cette journée d'échanges fructueux, le Ministre de l’Environnement a procédé à la remise de sept motos à la Délégation provinciale de l’Environnement. Ces véhicules sont destinés à renforcer les capacités logistiques de la délégation et à faciliter l'accomplissement de ses missions sur le terrain.