Tchad : Sensibilisation à la Violence faite aux Femmes et aux Enfants à Kelo à travers le Théâtre

Les représentations théâtrales ont eu lieu respectivement au marché de poisson et au parc de Ndjamena, mettant en vedette des artistes renommés tels que Mboro de la Tandjile, Marara Hadir, Kadi Ndagao et Moussa Dene. Le thème central abordé par ces pièces était la violence exercée contre les femmes et les enfants.



Salomon Mordjim, chargé de communication pour l'AFDCPT, souligne l'importance du théâtre comme moyen efficace pour toucher un grand nombre de personnes. Il espère que cette sensibilisation contribuera à changer les mentalités masculines en accordant une place légitime aux femmes tout en reconnaissant les droits inaliénables des enfants.



Le théâtre représente un outil puissant pour éveiller les consciences et catalyser le changement social. En mettant en scène des situations réalistes qui reflètent la réalité vécue par nombre de femmes et d'enfants au quotidien, ces productions visent à susciter une prise de conscience collective. En exposant crûment les conséquences dévastatrices de la violence domestique sur ses victimes, elles appellent également à une mobilisation générale contre ce fléau insidieux.



Au-delà du divertissement qu'il procure, le théâtre se révèle ici être un vecteur d'éducation populaire essentiel. Il permet non seulement d'informer mais également d'éveiller les émotions individuelles face à des problèmes sociaux graves qui nécessitent une action collective.