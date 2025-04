Tchad : Sensibilisation et collecte de données sur les inondations au marché chinois de Walia Hadjaraï

Suite à cette campagne de sensibilisation, une phase cruciale de collecte de données a été entreprise. Cette collecte visait à recueillir des informations détaillées sur les périodes précédant, pendant et suivant les inondations, afin de mieux comprendre les dynamiques et les conséquences de ces événements sur le marché et ses acteurs.





L'association "Je respecte ma ville/Tchad" a joué un rôle actif et significatif dans cette activité. Son Bureau Exécutif a tenu à saluer l’engagement remarquable de tous les volontaires qui se sont mobilisés pour la réussite de cette action. De plus, l'association a adressé ses sincères remerciements à la Fondation ACRA Tchad pour sa contribution essentielle au succès de cette initiative conjointe.