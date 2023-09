Tchad : Sensibilisation sur la Révision du Fichier Électoral dans le Ouaddaï

La présidente du Comité d'organisation, Aicha Hidjab Mahamat, s'est réjouie de la mobilisation importante de l'assistance à cet événement et a encouragé les habitants du 4ème arrondissement à se faire enregistrer massivement. Le coordinateur de l'ONG nationale Kites, Mahamat Hissein Kittir, ainsi que la représentante des femmes du 4ème arrondissement, Souraya Abiate, ont discuté de l'organisation de la deuxième phase de la révision du fichier électoral et ont appelé les personnes concernées à se rendre aux lieux de recensement.



Le représentant du délégué du 4ème arrondissement, Khassim Safi, a salué cette initiative du CNJT et de ses partenaires, soulignant qu'elle faciliterait l'inscription des citoyens en âge de voter. Daoud Mahamat Abakar, coordinateur provincial du CNJT du Ouaddaï, a indiqué que son organisation visait à soutenir le gouvernement dans le processus électoral, justifiant ainsi le lancement de cette campagne.



Ousmane Hamdan Azib, Délégué de la Jeunesse du Ouaddaï, a appelé les jeunes de 18 ans et plus à se faire enregistrer pour être inscrits sur le fichier électoral en cours. Il a également sollicité l'aide des chefs de quartier et des femmes leaders de l'arrondissement pour diffuser le message au sein des ménages et encourager une participation massive à cette opération d'importance nationale.