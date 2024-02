Tchad : Sensibilisation sur la promotion et la protection des droits humains à Moundou

Cette journée était axée sur la promotion et la protection des droits de l'homme, des droits de l'enfant et la lutte contre les violences basées sur le genre. L'événement a eu lieu au centre d'éducation de base non formelle de Tayé, et a réuni une cinquantaine de participants, dont des chefs de quartier, des leaders religieux, des organisations de femmes, des jeunes, et des membres du premier comité de district de la ville de Moundou.



Lors de son intervention, la Coordinatrice du CIFDSES, Mme Djimet Catherine, a exprimé son espoir qu'après cette session de sensibilisation, les cas de violences basées sur le genre dans le premier arrondissement soient rapportés, documentés et référés. Elle a également plaidé pour la sensibilisation des habitants du premier arrondissement sur les VBG, la mise en place d'un comité de collecte des données sur les VBG pour le plaidoyer en faveur des droits des femmes, la documentation, la référence, le suivi et l'intégration de tous les cas de violence et de vulnérabilité dans une base de données.



Ouvrant les travaux, M. Mbaïnodji Alphée, délégué du premier arrondissement municipal de Moundou, a invité chaque participant à promouvoir la paix, la cohabitation sociale et l'amour d'autrui. Le Projet de Renforcement de la Résilience Féminine contre les Violences Basées sur le Genre dans la province du Logone Occidental est né du constat qu'au Tchad, notamment dans la zone du Logone Occidental, les femmes sont souvent discriminées. Elles sont privées de leur droit à l'éducation, à la liberté d'expression, à la propriété, aux restrictions alimentaires, et sont vulnérables à l'exploitation sexuelle, ainsi qu'à la violence physique et émotionnelle.