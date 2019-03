Tchad : "Si vous n'assumez pas, laissez la place aux jeunes", ministre Santé

Une délégation du ministère de la Santé publique, conduite par le chef du département Aziz Mahamat Saleh et composée de cadres du ministère, de partenaires techniques et de députés, a effectuée une visite à N'Djamena Bilala, dans la province du Batha. Elle s'est rendue en présence du Gouverneur de la province, Allio Adoum Abdoulaye, à l'hôpital de district de Yao.



A la maternité, le chef de district, Dr. Dogoya Bara, a donné des explications sur la procédure de prise en charge des femmes, la stratégie mise en place pour les sensibiliser sur les infections sexuellement transmissibles et le sida, la planification familiale, la vaccination des enfants et le suivi régulier de la grossesse.



Le nombre d'accouchement dans cet hôpital est d'environ 15 par mois, sachant que la plupart des familles optent pour des accouchements à domicile, tandis que le taux de couverture vaccinale est de 3% seulement.



Le ministre de la Santé publique a fait part de sa stupéfaction et a appelé à un changement radial. Il a demandé au corps soignant de développer d'autres stratégies nouvelles pour amener les populations à fréquenter les hôpitaux.



"L'implication des leaders traditionnels et chefs religieux serait d'un grand atout", a souhaité le ministre.



Au service de radiologie, le matériel, bien que fonctionnel, fait face à un défaut de maitrise dans son utilisation et à des problèmes d'alimentation en électricité.



Une réunion a été organisée séance tenante à l'hôpital après la visite de différents services. Le délégué sanitaire du Batha et un représentant du projet d'appui au développement sanitaire ont tour à tour présenté la situation sanitaire de la province.



Des indicateurs à atteindre dans les prochains mois ont été fixés par le ministère de la Santé. "Si vous n'assumez pas, laissez la place aux 10.000 jeunes qui attendent", a-t-il déclaré.