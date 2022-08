Tchad : Siddikh Abdelkerim annonce que le CH ira au Dialogue pour défendre ses idées

Le Comité d'harmonisation (CH) dont les bureaux sont pilotés par le président du parti Union pour la Refondation du Tchad (URT), Siddikh Abdelkerim Haggar, décide d'aller au dialogue pour ne pas faire la politique de la chaise vise.



Cela dit, Siddikh Abdelkerim Haggar annonce qu'en cas de désaccord pour l'adoption du règlement intérieur, ils boycotteront le dialogue en quittant la salle. Par ailleurs, il appelle les partis politiques qui boycottent le dialogue de ne pas le faire, mais de prendre part au dialogue permet de faire des propositions, défendre et juger.



Par cette démarche, les membres du CH espèrent convaincre les participants d'adhérer à leurs propositions objectives et impartiales. « Elles sont les seules susceptibles de garantir une organisation réussie du Dialogue national », souligne le représentant du CH.



Le CH regroupe 105 partis politiques et 74 organisations de la société civile, dont certaines fédèrent avec des associations.