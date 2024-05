Tchad : Signature d'un accord de partenariat stratégique entre la BNT et le CNRD pour le développement du secteur culturel

Cet accord, signé par le Directeur de la BNT, M. Idriss Hassan Idebei, et le Directeur Général du CNRD, Professeur Mahamoud Youssouf Khayal, ouvre la voie à une multitude d'actions conjointes et de programmes d'intérêt commun.



Les objectifs clés de ce partenariat comprennent l’intégration de la BNT au réseau du CNRD pour un partage accru des connaissances et des expertises et la facilitation de l'accès à la formation continue pour le personnel de la BNT à travers des stages, des bourses d'études et des échanges professionnels.



Il y a aussi la mise en place d'un système de circulation fluide de l'information scientifique entre les deux institutions, garantissant l'accès aux documents et manuels de publication du CNRD pour la BNT et l’organisation conjointe d'événements culturels tels que des expositions, des symposiums, des caravanes du livre, des conférences et d'autres rencontres favorisant les échanges et la promotion de la culture tchadienne.



On note également le renforcement de la communication avec les médias, les partenaires et le monde de la culture pour une meilleure visibilité des programmes, projets et activités réalisés par les deux institutions.



En unissant leurs forces, la BNT et le CNRD démontrent leur engagement ferme à contribuer à l'épanouissement du secteur culturel tchadien. Cet accord de partenariat permettra de mutualiser les ressources, d'optimiser les efforts et de générer des synergies positives pour un impact durable sur le paysage culturel du pays.



La signature de cet accord constitue une étape cruciale dans la collaboration entre la BNT et le CNRD, et ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour le développement culturel du Tchad.