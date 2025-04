Tchad : Signature d'un protocole d'accord de partenariat pour l'élimination de l'onchocercose et de la filariose lymphatique

Ce document stipule que, dans la limite de ses ressources financières, humaines, matérielles et autres, le Centre Carter s'engage à apporter un appui technique et financier au Programme d'élimination de l'onchocercose et de la filariose lymphatique. Il ordonnera également le décaissement des fonds mis à la disposition du programme pour la réalisation de son plan d'action.





Le Centre Carter développera également son unité technique, en recrutant du personnel et des consultants nationaux ou expatriés selon les besoins, afin de fournir une assistance technique directe et de coordonner ses interventions en collaboration avec ledit programme.





La directrice générale du Centre Carter, Paige Alexander, a rassuré du ferme engagement de son institution à respecter les termes de ce protocole d'accord de partenariat. Elle a demandé à l'équipe du centre au niveau national de mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs escomptés, et a salué les efforts fournis par le pays pour le bien-être sanitaire de la population.





Le ministre de la santé publique et de la prévention, le Dr Abdelmadjid Abderahim, a, au nom des plus hautes autorités du pays, remercié le Centre Carter pour son soutien dans l'éradication du ver de Guinée et pour son nouvel engagement contre l'onchocercose et la filariose lymphatique. Il a souligné que cet appui de taille vient renforcer les actions menées par son département dans la lutte contre les maladies, et constitue un apport important pour la mise en œuvre de la politique nationale de santé du Tchad.





Le Dr Abdelmadjid Abderahim a exhorté les techniciens du Centre Carter et ceux des deux programmes à la collaboration et au dynamisme pour gagner ce pari.





Un partenariat prometteur





Ce partenariat entre le Tchad et le Centre Carter marque une étape importante dans la lutte contre l'onchocercose et la filariose lymphatique. Il témoigne de l'engagement des deux parties à travailler ensemble pour améliorer la santé et le bien-être de la population tchadienne.