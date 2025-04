Tchad : Signature historique d'un accord de paix à Bardai entre le gouvernement et le comité d'autodéfense de Miski

La cérémonie de signature s'est déroulée à la Délégation Générale du Tibesti, en présence de nombreuses personnalités éprises de paix, qui ont unanimement salué ce jour comme un tournant majeur pour la région.



Cet aboutissement est le fruit de plusieurs semaines de négociations intenses, habilement coordonnées par le Médiateur de la République, Monsieur Saleh KEBZABO, dont le rôle de facilitateur a été essentiel pour rapprocher les différentes parties. Cette démarche s'inscrit pleinement dans les efforts déployés par le gouvernement tchadien pour apaiser les tensions et promouvoir la concorde nationale.





La lecture du contenu de l'accord a été assurée par le Secrétaire Général Adjoint des Services du Médiateur de la République, Monsieur Djibrine Moussa Mahamat. L'accord prévoit notamment la cessation immédiate des hostilités, la réintégration des membres du Comité d'Autodéfense de Miski dans un processus de dialogue constructif, ainsi que des engagements concrets de la part de toutes les parties en faveur de la paix et de la réconciliation.





Le président du Comité d’Autodéfense de Miski, Monsieur DJOUMA CHAHA, a pris la parole pour retracer brièvement la genèse de leur mouvement, avant de souligner leur confiance renouvelée en cet accord de paix, après plusieurs tentatives de dialogue infructueuses par le passé. Il a exprimé sa ferme volonté de tourner la page des différends et s'est engagé à œuvrer activement pour la stabilité et la cohésion sociale au sein de la province du Tibesti.



Monsieur DJOUMA CHAHA a également promis de mobiliser tous les membres du comité, y compris ceux qui n'étaient pas présents à la signature, afin d'assurer une cessation totale de toute forme d'hostilité. En apposant sa signature sur cet accord, le comité affirme sa détermination à contribuer de manière constructive à la paix, plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération.





Le Médiateur de la République, Monsieur Saleh KEBZABO, a souligné dans son discours l'importance capitale de cet accord pour l'unité nationale et la stabilité du Tchad. Il a insisté sur le rôle fondamental du dialogue et du compromis dans la résolution des conflits, appelant toutes les parties à persévérer dans cette voie de la concertation.





Il a salué avec émotion la détermination et l’esprit de patriotisme des représentants de Miski, qui, malgré les désaccords passés, ont fait le choix courageux d’embrasser la voie de la paix. Leur engagement sincère à agir dans ce sens témoigne de leur volonté profonde de participer à l'édification d'un Tchad uni, pacifique et prospère. Le Médiateur a rappelé que ce processus de paix concrétise la politique de la main tendue prônée par le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État, qui a placé la paix au cœur de la refondation nationale. Il a insisté sur le fait que la paix n'est pas une simple aspiration, mais un choix quotidien et une responsabilité collective.





« Je rappelle que notre pays a connu des années de conflits, de déchirements et de guerres fratricides, qui ont retardé notre développement et fragilisé notre cohésion sociale. Aujourd’hui, grâce à la volonté collective et au dialogue constructif, nous avançons vers la consolidation de la paix, la réconciliation et le progrès partagé », a déclaré avec conviction Monsieur Saleh KEBZABO. Il a encouragé chaque citoyen à devenir un ambassadeur de tolérance, de compréhension mutuelle et de pardon.





« En tant que Médiateur de la République, je m’engage à veiller au respect scrupuleux de cet accord de paix, qui doit constituer un socle solide pour l’intégration pleine et entière du Comité d’Autodéfense de Miski au sein de la communauté nationale. Il doit également participer activement à la reconstruction du pays, pour le bénéfice de tous les Tchadiens », a-t-il assuré.





Le Médiateur de la République n'a pas manqué d'exprimer sa profonde gratitude à toutes les autorités administratives, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux leaders religieux, traditionnels et politiques, dont l'engagement et le soutien ont été déterminants pour le succès de cet événement historique.





La signature de cet accord de paix à Bardai est un signe tangible de la volonté collective de transcender les différends du passé et de construire un avenir commun fondé sur la paix, la coopération et le respect mutuel. Le rôle du Médiateur de la République, Monsieur Saleh KEBZABO, demeure plus que jamais essentiel dans la consolidation de cette dynamique positive et porteuse d'espoir pour l'ensemble du Tchad.