Tchad : Sila et Logone Oriental, provinces les plus touchées par les inondations

Les fortes pluies qui se sont abattues sur le Tchad ont provoqué des inondations dans 18 provinces du pays. Selon les dernières estimations du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), c'est la province du Sila qui a été la plus durement touchée, avec 14 407 ménages affectés, soit environ 53 100 personnes touchées.



La province du Logone Oriental arrive en deuxième position, avec 6 185 ménages impactés et 37 110 personnes affectées. Ces inondations ont entraîné des dégâts matériels importants, et ont contraint de nombreuses familles à quitter leurs domiciles.



Face à cette situation d'urgence, les autorités locales et les organisations humanitaires s'organisent pour venir en aide aux populations sinistrées. Des distributions de nourriture, d'eau potable et de matériel d'urgence sont en cours, pour répondre aux besoins les plus urgents.



Il est essentiel que la solidarité nationale et internationale se mobilise, pour soutenir les victimes des inondations, et leur permettre de se relever de cette catastrophe naturelle. La situation reste critique et nécessite une réponse rapide et efficace, pour éviter toute aggravation de la crise humanitaire.