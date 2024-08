Tchad : Situation pluviométrique de la deuxième décade d'août 2024

Bilan des Précipitations

La plupart des stations météorologiques ont rapporté des cumuls excédentaires. Cependant, certaines stations telles que :

Deli (-137,6 mm)

Dourbali (-135,0 mm)

Dono-Manga (-130,4 mm)

Goré (-116,6 mm)

Binder (-90,8 mm)

Gounou-Gaya (-84,8 mm)

Bitkine (-68,9 mm)

Baro (-14,8 mm)

Ces stations ont enregistré un déficit de précipitations.



Un front pluvieux a également atteint des zones sahariennes auparavant peu touchées par les pluies.

Observations Satellitaires

Les estimations par satellite du cumul de précipitations du 1er avril au 1er août 2024 (CHIRPS) montrent :



600-800 mm dans le Logone Oriental, Mandoul, le Sud-Ouest et le Sud-Est de Moyen Chari, ainsi que le Sud-Ouest de Salamat.

400-500 mm dans le Sud de Chari-Baguirmi, Guéra, et le Nord Salamat.

300-400 mm dans diverses localités du Chari-Baguirmi, Hadjer-Lamis et Ouaddaï.

100-300 mm dans certaines parties du Lac et du Batha.

Une anomalie pluviométrique par rapport à la moyenne 1991-2020 révèle une situation excédentaire dans certaines provinces, tandis que des déficits sont constatés dans d'autres.



Situation Agricole

Les travaux d’entretien des champs se poursuivent, malgré les dégâts causés par des fortes pluies antérieures qui ont submergé certaines cultures.



Situation Hydrologique

L’hydrologie de la première décade d’août 2024 affiche une tendance générale à la hausse dans le sous-bassin du Chari, tandis que le Logone est plus fluctuant.



Logone à Bongor : Niveau passé de 278 cm (01 août) à 345 cm (10 août), mais il a chuté par rapport à 374 cm en 2023.

Logone à Logone Gana : Légère baisse initiale, remontée jusqu'à 461 cm.

Chari à Sarh : Niveau a augmenté de 259 cm à 327 cm.



Prévisions à Venir

Les niveaux d’eau devraient continuer à augmenter, notamment dans les sous-bassins du Chari et du Logone, surtout si les prévisions de précipitations se confirment. Une mise à jour récente a signalé des risques accrus d'inondations fluviales en raison d'un écoulement globalement supérieur à la moyenne sur la période de référence 1991-2020.



La situation actuelle nécessite une vigilance continue et une préparation face aux risques potentiels d’inondation, particulièrement dans les zones affectées par des précipitations exceptionnelles.