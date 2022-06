Tchad : Six Sigma Consulting alerte les autorités sur la sécurité sanitaire des aliments

Pour le cabinet, le choix de ce thème vise à insister sur le fait que la production et la consommation d'aliments sûrs présentent des avantages immédiats et à long terme pour les populations, l'économie et la planète.



La non prise en compte de la sécurité sanitaire des aliments déstabilise considérablement la santé publique. En effet, le cabinet entend par sécurité sanitaire des aliments, les aliments sains, sûrs et nutritifs, sans risque.



Le cabinet estime que la sécurité sanitaire des aliments n'est pas sérieusement une priorité au Tchad. Ainsi, à travers cette journée, il alerte les autorités sur la prise en compte effective et imminente de la sécurité sanitaire des aliments.