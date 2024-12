Tchad : Six chanceux gagnent des motos dans la méga promo de fin d'année de Moov Africa

Au total, six gagnants, dont trois de N'Djamena et trois d'autres régions — Lac-Tchad, Abéché et Doubouba — ont été récompensés avec trois motos pour hommes et trois motos pour dames. Un gagnant de N'Djamena était absent lors de la cérémonie.



La remise des cadeaux s'est déroulée le jeudi 5 décembre 2024 à la Direction Générale de Moov Africa. Gossenadji Étienne, responsable du projet méga promo cadeaux, a rappelé que pour participer, il suffit de souscrire à un forfait Kattir via *111# ou *800# pour un montant minimum de 2000 FCFA ou d'envoyer un SMS au 555 pour 100 FCFA par SMS.



Cette promo vise à fidéliser la clientèle de Moov Africa. Les gagnants ont partagé leur enthousiasme, certains avouant leur surprise lors de l'appel du centre d'appels 4040. Ils encouragent les autres abonnés à tenter leur chance, soulignant que c'est une opportunité à ne pas manquer.