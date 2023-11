Tchad : Small Chris présente son EP "Gotabé", un hommage aux "hustlers"

Small Chris considère la musique comme un métier à part entière, nécessitant du temps, de l'énergie, du courage, des ressources financières et techniques pour mener à bien un projet artistique. C'est pourquoi il a nommé son EP "Gotabé", signifiant "business" en dialecte.



Dans le contexte de Gotabé, Small Chris souhaite rendre hommage à toutes les personnes qui luttent chaque jour à travers de petites activités pour subvenir à leurs besoins. Il encourage les jeunes Tchadiens à ne pas négliger un métier, ni à avoir honte de se lancer dans une activité génératrice de revenus afin de prendre en charge leur vie, explique l'artiste.



"C'est mon tout premier projet artistique. Ce projet va non seulement booster ma carrière, mais il sera l'occasion de prouver encore une fois mon talent à mon public qui m'a attendu avec impatience depuis plus d'un an après mon prix de la meilleure révélation hip-hop de l'année 2021", défend-il pour sa rareté sur la scène musicale, pour des raisons personnelles.



Small Chris fait de la musique urbaine et s'inspire souvent de faits réels, de la société et des communautés. Pour lui, chacun se retrouvera dans au moins l'un de ses titres du projet à venir. Il assure que "le message phare, c'est d'encourager les jeunes à travailler dur pour gagner leur vie".



Étant donné qu'aujourd'hui la musique est aussi un métier, pour Small Chris, qu'elle soit engagée ou non, elle doit permettre à l'artiste de gagner sa vie. Il ajoute que "moi en tant qu'artiste, je ne peux pas voir certains écarts de la société et me taire, c'est inadmissible".



Cependant, Small Chris prévoit de dévoiler son EP le 25 novembre 2023 et informe son public que "vous avez été patients, mais vous m'avez porté dans vos cœurs depuis le début. Cet événement, je vous le dédie. Prenez vos billets et venez tous le 25 novembre au centre culturel Acamod pour découvrir cette grosse surprise que je vous prépare. Merci une fois de plus pour tout votre soutien".