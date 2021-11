Tchad : Society of Petroleum Engineers initie un "Salon des carrières"

"Le SPE est une organisation professionnelle à but non lucratif qui regroupe des ingénieurs, gestionnaires et tout professionnel de secteur énergétique. Elle a plusieurs programmes donc le Salon des carrières", explique Hassan Setchimi, président de la SPE section de N'Djamena.



D'après Hassan Setchimi Setchimi, l'objectif de ce salon est de ressourcer le milieu professionnel dans le secteur énergétique et établir des liens professionnels entre les jeunes étudiants et diplômés, afin de mieux connaître les secteurs d'activité d'industries pétrolières et énergétiques qui exercent au Tchad.



Le salon permettra de connecter les jeunes diplômés en vue d'opportunités d'emploi.



Karima Alhissein Ali, chargée de programmes adjointe de SPE, exhorte les partenaires à poursuivre leur accompagnement pour atteindre les objectifs visant à exceller dans le milieu énergétique.



SPE est une association des géologues créée en 1950 à Dallas aux États-Unis d'Amérique. Elle est présente dans plus de 150 pays avec 201 sections de par le monde dont une à N'Djamena.