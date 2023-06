Tchad : Society of Petroleum Engineers se mobilise pour lutter contre la pollution plastique

Zakaria Mamout, responsable logistique de la SPE, souligne l'importance de valoriser le secteur énergétique et pétrolier en tant qu'acteurs de l'environnement. En préparation de la Journée mondiale de l'Environnement, la section N'Djamena de la SPE célèbre chaque année cette occasion pour promouvoir l'humanisme au sein du secteur. Un appel est lancé à tous les citoyens pour préserver notre environnement commun.



De son côté, Djimraraï Mongaye Rachel souligne l'interconnexion entre l'environnement et le ministère des Hydrocarbures. Elle insiste sur la nécessité d'un environnement sain pour éviter les maladies, en encourageant à maintenir la propreté de notre environnement en évitant les déchets.



Cette initiative vise à encourager les participants à s'impliquer davantage dans la préservation de l'environnement, pour des actions encore plus significatives à l'avenir.