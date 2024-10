Tchad : Solidarité des ambassadeurs arabes envers les sinistrés des inondations

Le doyen du groupe, Abdellatif Erroja, également ambassadeur du Royaume Chérifien au Tchad, a expliqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réponse à l'appel lancé le 4 octobre 2024 par le Premier ministre, Alah-May Halina. Il a souligné que l'opération vise à soutenir les familles en difficulté, en collaboration avec le gouvernement et le Comité National de Prévention et de Gestion des Inondations.



« Ce don symbolique est un acte de solidarité visant à diminuer les souffrances des populations touchées par les inondations », a-t-il déclaré.



Abdellatif Erroja a également encouragé ses collègues du Corps Diplomatique à participer à cette dynamique de solidarité. Il a mis en avant l'urgence de multiplier les actions d’entraide face à la montée des eaux du fleuve, qui continue de causer des victimes.



« Tout appui, qu'il soit grand ou petit, est le bienvenu pour soutenir les autorités dans la lutte contre les effets dévastateurs des inondations », a-t-il conclu.



Mahamat Abdelkerim Bagari, Secrétaire Général du ministère de l'Action Sociale, a exprimé sa gratitude aux ambassadeurs pour leur soutien. Il a déclaré que ces kits ne représentent pas seulement des biens matériels, mais symbolisent également la force de la coopération internationale et l'engagement envers la dignité humaine.



« Grâce à cette aide précieuse, nous pourrons alléger les souffrances des familles et redonner espoir à ceux qui en ont le plus besoin », a-t-il affirmé.



Cette action humanitaire renforce les liens entre le Tchad et les pays arabes, tout en apportant une aide concrète à ceux qui en ont le plus besoin en ces temps difficiles.