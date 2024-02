Tchad : Sortie officielle des lauréats de l'examen national de certification des agents sanitaires et sociaux de l'institut de formation en soins gynéco obstétriques

L'Institut de formation en obstétrique et gynécologie (IFSIGO), créé vers les années 2000, a participé à tous les examens nationaux. Pour la sixième édition, l'IFSIGO a présenté 210 candidats de toutes les filières et 182 ont été définitivement admis au diplôme national de certification, soit 86,6%. Sa mission fondamentale est d'accompagner les étudiants à devenir des professionnels de santé compétents et compétitifs sur le marché du travail en construisant avec eux les outils de discernement et de compréhension des complexités du monde du travail, a souligné le directeur général de cette structure de formation, Nedingum Issaka.



Il a exprimé sa gratitude aux enseignants, aux superviseurs de terrain, aux administrateurs des hôpitaux et des centres de santé urbains et ruraux, ainsi qu'à la commission nationale d'organisation des examens de certification et au jury. Le Dr Mahamat Hamit Ahmat, secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Prévention, a rappelé que l'examen national de certification des agents de santé et des agents sociaux est inscrit dans les curricula de la formation initiale des agents de santé au Tchad depuis 2014 par le ministère de la Santé publique et de la Prévention. La première édition a eu lieu la même année avec des résultats satisfaisants. Selon lui, cet examen a été initié pour améliorer la qualité des soins prodigués aux patients dans les formations sanitaires.



Il a ajouté que les Objectifs de Développement Durable à l'horizon 2030 pour le Tchad, ainsi que la vision du Général Président de la Transition Mahamat Idriss Deby Itno, nécessitent des moyens considérables, y compris les ressources humaines. Le Dr Mahamat Hamit Ahmat a félicité les lauréats avant d'affirmer que le ministère compte sur eux pour relever les défis liés à la prestation des soins dans les services de santé. Des diplômes ont été remis aux lauréats et les meilleurs ont reçu des cadeaux et des certificats de reconnaissance.