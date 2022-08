Tchad-Soudan : Hemetti espère que le drame frontalier "ne se reproduira plus"

Évoquant les violences transfrontralières de la semaine dernière, Hemetti a exprimé ses regrets pour le meurtre de 18 personnes à la frontière avec le Tchad. "Un événement malheureux qui, nous l'espérons, ne se reproduira plus", a-t-il dit.



La veille, Hemetti a présenté ses condoléances aux familles des victimes à la suite des évènements de Saliba et d'Ardiba au Dafour Occidental.



Le vice-président a révélé qu'il y a ceux qui sèment la discorde entre les frères dans les deux pays et s'efforcent d'exploiter cet incident pour envoyer des messages négatifs dans le but de creuser un fossé entre les deux pays.



Le général Hamdan Daglo a expliqué que le gouvernement s'emploie à maintenir des relations de bon voisinage dans le respect des intérêts communs et du respect mutuel.