Tchad - Soudan : Réaction de Saleh Kebzabo, médiateur de la République du Tchad face aux menaces de l'armée soudanaise

Saleh Kebzabo, le médiateur de la République du Tchad, a exprimé ses préoccupations concernant les tensions entre le Tchad et le Soudan. Selon ses déclarations, il s'interroge sur la possibilité que le Soudan ait effectivement déclaré la guerre au Tchad et appelle à une confirmation rapide de la situation. Kebzabo insiste sur l'importance de mobiliser l'opinion publique pour une réponse massive et d'utiliser pleinement les outils diplomatiques disponibles.



Il souligne également la forte solidarité entre les deux nations, mentionnant qu'il y a près de 2 millions de réfugiés soudanais accueillis au Tchad, ce qui témoigne de la fraternité entre les deux pays. Enfin, il appelle à privilégier les efforts pour renforcer cette fraternité séculaire plutôt que de céder à des discours belliqueux, rappelant les défis communs liés à la pauvreté auxquels les deux pays sont confrontés.