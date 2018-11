Tchad-Soudan : des armes saisies à la frontière

Un comité de vigilance, de paix et de la cohabitation pacifique, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, a saisi la semaine dernière une importante quantité d'armes de guerre à Tiné, localité située à la frontière Tchad-Soudan.



Au total, 2 mitrailleuses de calibre 12,7mm, une autre de calibre 0,9 mm et 3 fusils d'assaut AKM ont été saisis. Les armes ont été présentées au gouverneur de la province du Wadi Fira, Mahamat Delio Tangal.



"Ces armes dangereuses ne doivent pas être détenues par des civils ou être trafiquées", a déclaré le gouverneur du Wadi Fira.



Le gouverneur a salué le travail abattu jour et nuit par le comité de vigilance et les forces de défense et de sécurité. Il a invité à une vigilance accrue pour pouvoir barrer la route à toute personne qui tenterait de faire passer des armes.