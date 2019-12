Tchad-Soudan : sécurité, renseignement et coopération judiciaire au centre d'une rencontre

Le président de la République Idriss Déby et le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, ont souligné lundi à N'Djamena, l’impérieuse nécessité de renforcer davantage le rôle de la Force Mixte Tchad-Soudan en matière de sécurisation de la frontière commune et de circulation des personnes et des biens entre les deux pays.



A cet effet, un accent particulier a été mis sur les échanges d’information et de renseignements entre les services de sécurité des deux pays ainsi que la coopération judiciaire, selon le communiqué final de la rencontre entre les deux hommes.



Les deux parties conviennent de "la nécessité d’engager des actions fortes et conséquentes pour contenir l’immigration irrégulière et le trafic des armes."



Afin d'assurer un suivi efficace des engagements bilatéraux, les deux parties ont décidé d’intensifier les rencontres périodiques tant au plus niveau qu'au niveau des ministères techniques.



A l’invitation du président de la République du Tchad, le premier ministre de la République du Soudan, Abdallah Hamdok, accompagné d'’une importante délégation, est arrivé ce lundi à N'Djamena pour une visite d’amitié et de travail.