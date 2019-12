Tchad-Soudan : un volume d'échanges inférieur au niveau requis entre les deux pays

Le volume des échanges commerciaux entre le Tchad et le Soudan est inférieur au niveau requis, ont déclaré lundi des responsables soudanais, à l'issue d'une rencontre avec des membres de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat, et des opérateurs économiques, en marge de la visite du Premier ministre soudanais Abdullah Hamdouk à N'Djamena.



Le ministre soudanais de l'Industrie et du Commerce, Madani Abbas Madani a souligné l'importance de développer les relations commerciales et économiques entre son pays et le Tchad, dans l'intérêt de la population des deux pays.



Ce faible taux d'échanges commerciaux nécessite des travaux afin de les promouvoir, en insistant sur les efforts visant à surmonter les obstacles entravant la promotion des relations commerciales et économiques entre les deux pays.



Le ministre soudanais de l'Industrie et du Commerce, Madani Abbas Madani, a souligné la nécessité de trouver des relations économiques et commerciales distinguées entre les deux pays et de mettre en œuvre des projets communs dans le domaine des routes, des chemins de fer et des projets d'infrastructure.



Il a indiqué que le secteur privé a un rôle majeur à jouer dans la construction et le soutien de l'économie et de la responsabilité sociétale, ajoutant que la prochaine étape verra plus de coopération.



Pour sa part, le ministre soudanais des Affaires du Cabinet, Omar Manis, a déclaré - lors de la réunion - que le Tchad a un statut spécial pour le Soudan, soulignant que le changement intervenu au Soudan vise à ramener le pays à la normale et à instaurer la paix grâce à de bonnes relations avec tout le monde, en particulier les pays voisins.



Il a mis en avant les relations étroites entre les deux pays, appelant à les traduire en résultats sur le plan économique et commercial.