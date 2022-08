Tchad-Soudan : une conférence d'évaluation de la force mixte à Khartoum

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh et celui du Darfour Ouest, Khamis Abakar ont tous deux salué la mission de la force mixte au niveau de la frontière commune.



Le ministre de la défense soudanais, Yassine Ibrahim Yassine, et celui du Tchad, Daoud yaya Brahim, ont affiché leur ferme volonté à appuyer la force "qui ne cesse de faire des succès en matière de paix et de cohésion sociale tout au long de la frontière".



La conférence annuelle d'évaluation de la force mixte a été sanctionné par une visite guidée de certains endroits militaires stratégiques.