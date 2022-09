Tchad : Souraya Moustapha dénonce la concurrence déloyale de certains commerçants

Souraya Moustapha Mahamat, participante au dialogue national, a plaidé en faveur de l'amélioration du climat des affaires. "D'abord en interne, nous avons deux genres de commerçants : ceux qui font entrer leurs marchandises sans payer les taxes et droits de douanes, et les autres commerçants honnêtes qui payent", explique-t-elle.



L'intervenante estime que certains se font donc passer pour des honnêtes commerçants en vendant moins cher au marché. Elle dénonce une concurrence déloyale qui ne favorise pas le climat des affaires, et ajoute que c'est un manque à gagner pour les commerçantes honnêtes ainsi que le Trésor public.



Souraya Moustapha Mahamat préconise de réprimander fortement les fraudeurs.



S'agissant des investisseurs étrangers, elle estime que la politique actuelle ne les attire pas : "notre climat n'est pas sain, la sécurité n'est pas garantie. Notre Code général des impôts est très dur. Il faut assouplir le Code général des impôts".