Tchad : Soutien à la candidature de M. Abbas Mahamat Tolli à la présidence de la BAD

Le Consulat Général du Tchad à Douala et les ressortissants tchadiens résidant dans la région du Littoral au Cameroun ont exprimé leur soutien "indéfectible" à la candidature de M. Abbas Mahamat Tolli pour le poste de président de la Banque Africaine de Développement (BAD).



M. Abbas Mahamat Tolli, candidat tchadien à ce poste prestigieux au sein d'une institution financière majeure pour le développement du continent africain, reçoit ainsi un appui important de la part de ses compatriotes au Cameroun.



Ce soutien manifeste des représentants diplomatiques et de la communauté tchadienne établie au Cameroun témoigne de l'importance qu'ils accordent à cette candidature et de leur ferme volonté de la voir aboutir.



La BAD joue un rôle prépondérant dans le financement de projets de développement économique et social en Afrique. C'est pourquoi il est crucial pour le Tchad de voir l'un de ses ressortissants accéder à la présidence de cette institution.



La candidature de M. Abbas Mahamat Tolli, riche d'une expérience et d'une expertise avérées dans le domaine du développement économique et financier, représente une opportunité majeure pour le Tchad et pour l'ensemble du continent africain de promouvoir une croissance inclusive et durable.