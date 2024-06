Tchad - Soutien aux familles vulnérables du Guera : Une action collective pour un impact durable

Parallèlement à cette initiative louable, l'organisation humanitaire internationale DirectAid a également manifesté sa solidarité en offrant un soutien matériel substantiel à une famille d'accueil d'enfants abandonnés à Bitkine. Cette action généreuse s'inscrit dans le cadre de l'engagement profond de DirectAid à protéger les enfants les plus vulnérables et à leur offrir un environnement familial stable et bienveillant.



Face à l'ampleur des défis rencontrés par ces familles en situation de précarité, le Délégué provincial de la femme du Guéra, Al-Hadj Abdelaziz Damalia, a lancé un appel pressant à la mobilisation collective. Il invite instamment l'ensemble des parties prenantes concernées, tant au niveau national qu'international, à conjuguer leurs efforts et à apporter un soutien multiforme à ces familles en difficulté.



En effet, il est impératif de mettre en place des mesures d'accompagnement pérennes et adaptées aux besoins spécifiques de chaque famille, afin de leur permettre de se relever durablement et de garantir à leurs enfants un avenir meilleur. Cela nécessite une approche holistique et inclusive qui prenne en compte les dimensions sociales, économiques et psychologiques de la précarité.