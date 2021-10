Tchad : Succes Masra annonce un autre itinéraire pour la marche de samedi

Le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, a mobilisé ce 1er octobre ses militants pour la marche de Wakit Tamma prévue demain, samedi. La marche est autorisée par le ministère de la Sécurité publique.



Le leader des Transformateurs a appelé ses militants à rentrer dans l’histoire pour la plus grande marche. « Ca va être la plus grande marche de l’histoire du Tchad de par la mobilisation », a déclaré M. Masra.



Succes Masra a donné comme point de rendez-vous la « Place du gaz lacrymogène », un terrain situé derrière le siège des Transformateurs, dans le 7ème arrondissement, dès 7 heures. L’itinéraire fixé par les autorités est du rond-point Hamama au Palais du 15 janvier.



Succes Masra qui sera dans le cortège appelle à marcher pacifiquement et rappelle que la marche vise un nouveau départ pour le Tchad.