Tchad : Succes Masra annonce une marche le 6 février

Le président du parti Les Transformateurs, Succes Masra, a annoncé jeudi sur sa page Facebook, une "grande marche du peuple pour la justice, l'inclusion et l'alternance". Selon le leader des Transformateurs, la marche est prévue "au Tchad et dans la diaspora le 6 février".



La date du 6 février 2021 correspond à la tenue du congrès extraordinaire du parti MPS à N'Djamena. À l'ordre du jour : l'investiture du candidat Idriss Deby à la présidentielle.



Le 23 décembre 2020, une marche des Transformateurs a été dispersée par la police dans le 7ème arrondissement de N'Djamena et en province.