Tchad : Succes Masra échange avec le porte-parole du gouvernement

Le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra a reçu ce 25 juin le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abdraman Koulamallah.



“Dans une ambiance décontractée, pendant plus de 3h, les échanges ont été directs, francs et courtois sur l’avenir du Tchad, les conditions d’un dialogue sincère pour aboutir enfin à un Tchad de justice et d’égalité et où personne ne peut duper le Peuple Tchadien”, explique le parti.



Les Transformateurs “prennent à témoin le peuple sur ses exigences qu’ils portent avec les autres” et affirment que “cette chance de la période transitoire et du dialogue attendu est la dernière qui s’offre à notre pays”.



Dans ce sens, il a été utilisent rappelé les principaux points connus que les Transformateurs et leurs alliés mettent sur la table pour garantir un vrai dialogue et aboutir à la transmission du pouvoir à la fin de la Transition à une équipe enfin démocratiquement élue par le peuple tchadien, indique le parti.