Tchad : Succès Masra envoie un message de remerciement à ses partisans et aux "braves Tchadiens"

Il remercie tous les bénévoles, les anonymes et les braves Tchadiens et Tchadiennes qui ont soutenu sa cause avec énergie et détermination patriotique. Il souligne que c'est grâce à eux que son parti a pu déjouer les pronostics pessimistes et faire l'histoire. Il exprime sa fierté envers eux et reconnaît leur rôle crucial dans ce mouvement pour le changement.



Succès Masra souligne également que les Tchadiens et Tchadiennes qui aspirent au changement sont majoritaires et qu'ils se sont mobilisés massivement pour cette cause. Il insiste sur le fait que leur objectif est la justice, l'égalité et la rupture avec les pratiques du passé. Il appelle chacun à prendre conscience de cette réalité et à y répondre concrètement, en soulignant l'importance de l'écoute et de la vérité pour parvenir à la liberté.



Ce message de remerciement montre l'appréciation de Succès Masra envers ses partisans et souligne l'importance de leur engagement pour le changement au Tchad. Il met également en avant les valeurs de justice, d'égalité et de rupture avec le passé qui ont été au cœur de sa campagne.