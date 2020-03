TCHAD Tchad : Succès Masra indigné par l'entorse à la restriction des rassemblements

Alwihda Info | Par Djibrine Haïdar - 21 Mars 2020





Le président des Transformateurs Succès Masra a fait part samedi à Alwihda Info de son indignation face au non-respect de la restriction des rassemblements décidée par les autorités, face à la pandémie du coronavirus.



"Pendant qu'on se bat à demander à la population dans sa globalité de soutenir les décisions du Gouvernement qui ont interdit depuis le 19 mars 2020 les regroupements de plus de 50 personnes, pendant qu'on essaye de travailler à une unité de cœur, d'attitude et de réflexe face au Coronavirus qui est une menace globale arrivée déjà dans notre pays, ceux qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui montrent leur vrai ADN, leur vrai visage", estime Succès Masra.



Selon le leader des Transformateurs, "ils se nourrissent du désordre tout simplement, du non-respect des règles qu'ils prennent eux-mêmes. Comment comprendre que dans ces conditions où sur tout le territoire, une mesure a été prise, qu'on laisse l'intronisation, fut-elle d'un Sultan, à Abéché."



"C'est comme si la vie de ces centaines de milliers de tchadiens à Abéché importe très peu au Gouvernement. C'est comme si la vie de ces tchadiens qui vivent dans ce territoire de notre pays ne vaut absolument rien et qu'on peut prendre tous les risques parce qu'on veut coûte que coûte organiser une cérémonie. Ça c'est totalement révoltant, inconcevable et même inimaginable. Et ça montre bien ce que sa montre, c'est-à-dire que même si on est animé d'un peu de bonne foi pour essayer de faire un minimum confiance à ces gens-là au pouvoir, ils ne s'en montrent même pas digne, et c'est ça qui est dramatique. En tout cas les tchadiens voient ce qu'ils peuvent voir", s'insurge Succès Masra.



"Évitez les lieux de regroupement"



Il conseille aux compatriotes se trouvant dans cette partie du pays "d'éviter les lieux de regroupement, d'éviter d'aller à la mosquée en masse, d'éviter des attroupements."



"Indépendamment de ce qu'on pense du sultan ou pas, -nous avons eu l'occasion de nous s'exprimer dessus- nous avons là, en face de nous, quelque chose qui est symptomatique de ce régime qui j'espère n'est plus là pour très longtemps, pour qu'enfin ce pays retrouve la sérénité nécessaire", dit Succès Masra.



Il appelle à ne pas se dérouter des gestes qui doivent continuer à être faits pour se protéger, notamment en évitant de saluer les gens. "Que Dieu prenne en garde notre pays", exprime-t-il.



Sur les réseaux sociaux, plusieurs centaines de tchadiens ont également exprimé leur indignation face à l'important risque qui a été pris avec le déroulé de l'intronisation. L'évènement a bénéficié d'une dérogation spéciale.



Pour rappel, l'article 2 de l'arrêté n° 027 du 19 mars 2020 précise que "le regroupement de plus de 50 personnes est formellement interdit."

Vidéo - Coronavirus : des mesures d'hygiène importantes à respecter





Dans la même rubrique : < > Tchad : la situation dégénère à Abéché, au moins un blessé Tchad - Covid-19 : les leaders religieux approuvent les mesures du Gouvernement Tchad : populations en colère et motos brûlées à Abéché Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)