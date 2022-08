Tchad : Succes Masra nourrit 300 enfants et appelle à la solidarité collective

"Quelques 300 enfants, avec la permission de leurs parents, sont venus partager un repas de la dignité collective à la Maison de l'Espoir", a informé Dr. Succes Masra sur sa page Facebook, une initiative largement saluée sur les réseaux sociaux.



"Savez-vous que dans ce pays nôtre, 7 millions et demi de Tchadiens n'ont pas 1000 Fcfa par jour pour manger? Au marché, difficile aujourd'hui d'avoir l'huile à moins de 250 Fcfa. Imaginez donc pour ceux qui ont 1000 Fcfa pour toute la famille, ce qui leur reste pour manger. Pour ces familles nombreuses, partager trois repas par jour est un rêve lointain jusque-là", a rappelé Dr. Succes Masra.



Et d'ajouter : "en face, silence on pille les ressources de notre pétrole et de nos entreprises publiques et para-publiques. Et les pilleurs de la République connus sont promus, en liberté ou même reçoivent les honneurs. Nombreux parmis eux, comme une bande de voleurs, font pèlerinage à la Mecque, à Jérusalem ou à Rome en pillant nos ressources. Nous devons changer ces choses et ces escroqueries entretenues par un petit groupe dont les représentants viennent de toutes les régions du Tchad avec quelques épicentres. Manger à sa faim est possible pour tous les Tchadiens".



Les niveaux de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans sont préoccupants​



Seulement 1 enfant sur 10, soit 11,5% des enfants de 6 à 23 mois, a une pratique d’alimentation minimale acceptable. Pour l'année 2022, on estime que plus de 340.000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère (MAS) auront besoin d'un traitement. Dans le cadre de la réponse humanitaire, l'UNICEF prévoit de donner un appui à la prise en charge nutritionnelle à plus de 313,148 enfants dans les provinces prioritaires.



Les causes de la malnutrition au Tchad sont dues à plusieurs facteurs entre autres l'absence d'une alimentation adéquate, l'absence des services de santé et d'hygiène adéquats et l'insécurité alimentaire des ménages. Les causes sont aussi liées aux problèmes d'accès aux aliments, à l'indisponibilité des aliments et à l'environnement familial non favorable.



Selon des études plus récentes menées par le ministère de la Santé avec l’appui de l’UNICEF et du PAM, les niveaux de malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans restent préoccupants : malnutrition chronique (30,4%), malnutrition aiguë globale (10,9%) et malnutrition aiguë sévère (2%). Le taux de malnutrition aigüe globale a atteint et excédé le seuil préoccupant de 10% dans 16 des 23 provinces, parmi lesquelles 7 provinces sont dans une situation critique (Batha, Barh El Gazal, Salamat, Ennedi Est, Ennedi Ouest, Wadi Fira, Kanem).