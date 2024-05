Tchad : Succès Masra s'adresse à la nation avant l'annonce des résultats du scrutin présidentiel

Le Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle, Succès Masra, s'est adressé à la nation le 9 mai 2024, quelques heures avant l'annonce officielle des résultats provisoires du scrutin du 6 mai.



Dans son discours, il a exprimé sa conviction quant à la victoire de son mouvement tout en dénonçant les tentatives de manipulation des résultats par un groupe influent.



Le message de Succès Masra à ses concitoyens : "Nous avons gagné le 6 mai. Nous ne voulons pas que notre peuple survive mais vive. Ce que nous redoutions est en train de se produire : un petit groupe d'individus a décidé d'inverser l'ordre des chiffres et croit pouvoir faire croire que l'élection a été remportée par le même système."



Il a exprimé son désaccord avec ces tentatives de manipulation, déclarant : "Ce petit groupe se trompe sur les résultats des élections. Nous savons tous qu'ils veulent voler au peuple sa victoire. Le peuple est debout et ne se laissera pas faire."



Succès Masra a également appelé la nation à ne pas céder face à ces manipulations : "Ne vous laissez pas voler votre destin." Un appel aux forces de défense et de sécurité : Masra a directement adressé un message aux forces de défense et de sécurité : "Vous êtes les dignes fils de la nation. Vous devez protéger notre peuple."



Mobilisation pacifique : Le Premier ministre a exhorté les citoyens à se mobiliser pacifiquement dans les heures et les jours qui suivront l'annonce des résultats : "À tous les Tchadiens, mobilisez-vous pacifiquement. Dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, mobilisez-vous mais pacifiquement."



Avec ce discours, Succès Masra a souligné sa détermination à défendre l'intégrité des résultats électoraux tout en appelant à la paix et à l'unité nationale.