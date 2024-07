Tchad : Succès de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans l'Ennedi-Ouest

La campagne a permis de vacciner un nombre important de personnes dans la province, contribuant ainsi à renforcer la protection de la population contre la fièvre jaune.



Le succès de la campagne est le fruit de la mobilisation de tous les acteurs impliqués, notamment les autorités locales, le personnel de santé et les partenaires.



Le Dr Satadjim Succès Noël a salué l'engagement de toutes les parties prenantes et a réitéré son soutien aux initiatives visant à améliorer la santé des populations de sa circonscription.



Si la campagne a été un succès, il est important de maintenir la vigilance et de poursuivre les efforts de sensibilisation pour prévenir de nouvelles flambées de fièvre jaune.



Le gouverneur a appelé à un renforcement du système de santé dans la province pour garantir une meilleure prise en charge des maladies et une couverture vaccinale adéquate pour tous.



La collaboration entre les différents acteurs impliqués est essentielle pour relever les défis liés à la santé publique et assurer le bien-être des populations de l'Ennedi-Ouest.

La campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans l'Ennedi-Ouest a été un succès, démontrant l'engagement des autorités et des acteurs de la santé à protéger la population contre cette maladie. Il est important de poursuivre les efforts de sensibilisation et de renforcer le système de santé pour garantir une santé durable pour tous dans la province.