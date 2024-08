Tchad - Succès du projet Lafaytna à Abéché : Des jeunes filles créent leur propre entreprise

Les travaux de l'atelier de formation se déroulent dans les locaux de l'ADETIC (Association pour le Développement Economique et Technique d'Abéché). Après la partie théorique, les participantes ont entamé la phase pratique en teinture, afin d'acquérir une meilleure maîtrise de la formation.



Le 24 août 2024, les participantes ont réalisé leur première production de voiles "made in Abéché", marquant ainsi un premier pas prometteur vers leur autonomie et leur insertion professionnelle.



Le président du club RFI Abéché, Issa Mahamat Issa, a souligné que cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'autonomisation et d'insertion socio-professionnelle des jeunes filles à Abéché, financé par l'Ambassade de France au Tchad.



Ce projet Lafaytna vise à former et à accompagner les jeunes filles d'Abéché dans le développement de compétences techniques et professionnelles, afin de favoriser leur autonomie et leur insertion sur le marché du travail local.