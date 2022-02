Tchad : TECHNIDEV propulse 100 jeunes volontaires écologiques pour sauver le Sahel

"Sauvons le Sahel" est un projet sous-régional qui œuvre dans le domaine du changement climatique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce projet a été retenu parmi les 20 meilleurs projets sur plus 500 déposés lors de la première édition du sommet YouthConnetSahel tenu en novembre 2022 à Dakar au Sénégal.



Le projet en question est dans sa phase pilote au Tchad et compte réaliser ses activités autour de 3 axes à savoir : formation des volontaires écologiques ; reboisement ; et mobilisation d’une communauté autour d’un hashtag.



Selon le chef du projet « Sauvons le Sahel », Hamid Youssouf Souleymane, chaque personne présente à cette formation n’est pas un fruit du hasard. Ces personnes sont déjà engagées dans leur milieu respectif en termes de lutte contre le changement climatique et de protection de l’environnement.



Pour le chef du projet, cette formation permettra de faire une synergie d’actions et capitaliser toutes les actions de la jeunesse dans les communautés afin de créer un réseau écologique pour que chacun bénéficiaire de ladite formation soit au service de l’autre lorsqu’il y a des activités écologiques, et ce pour atteindre les objectifs fixés.



Hamid Youssouf Souleymane exhorte les participants à proposer des actions assez modestes pour élaborer un plan d’actions qui servira de feuille de route.