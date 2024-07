Tchad - Table ronde du CEDPE sur les conflits religieux : les leaders religieux prônent la paix et l'unité

Dans leurs interventions, les leaders religieux ont tous condamné la violence et les conflits au nom de la religion. Ils ont souligné que les religions prônent toutes la paix, l'amour et le respect de l'autre.



Monseigneur Jesué Manuel Perera, secrétaire de la commission épiscopale pour le dialogue interreligieux, a déclaré que "l'être humain est la créature de Dieu et que, dans sa diversité, il prie pour la même cause : adorer le Dieu créateur de l'univers." Il a ajouté que "le Créateur ne permet pas le mal" et que "les conflits naissent de l'utilisation abusive de la religion par les hommes."



M. Mouhammad Soulaiman Ben Ahmad Al-Bouri-y, chargé de prédication au sein du bureau francophone islamique, a abondé dans le même sens en affirmant que "Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils vivent en paix et non dans les conflits." Il a souligné que "les conflits naissent souvent de questions matérielles et sont entretenus par des individus mal intentionnés."



Les leaders religieux ont également mis en avant l'importance de l'éducation et de la connaissance de la religion pour prévenir les conflits. Ils ont appelé à une meilleure collaboration entre les différentes communautés religieuses et à la promotion du dialogue interreligieux.